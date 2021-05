Nachbar musste Seile und Stangen wieder entfernen

Man sieht es der Skateranlage in Steyrling an, dass sie aus der Zeit stammt, in der die Kunststücke auf den Rollbrettern erst Mode wurden. An den Rändern wächst Moos ein, Löcher in dem Asphalthügel sind mit Beton ausgefugt. Die Gemeinde hat die Freizeiteinrichtung für die Dorfjugend 2005 eingerichtet, und damals war es kein Problem, dass sie zum Teil in ein Nachbargrundstück hineinreichte.