Die Grobarbeit ist erledigt, restliche Tätigkeiten zur Instandhaltung erfolgen in der Röhre jetzt im August in den Nachtstunden. Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) gaben dieser Tage den Abschluss der Sanierung des Bosrucktunnels bekannt. Die Bilanz der Baustelle ist für die Pressestelle der ÖBB Anlass für so manche, auch originelle Jubelmeldung: Während der Bauarbeiten seien von den fleißigen Mineuren von der Umschalung des Tunnels "3390 Tonnen alter Beton abgetragen und abtransportiert