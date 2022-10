Es war eine jahrzehntelange Erfolgsgeschichte, die vor mehr als 30 Jahren von einer Handvoll bäuerlicher Produzenten aus dem Mostviertel begonnen wurde: „Die Hof-Lieferanten“, als Vermarktungsgesellschaft für Bio-Produkte gegründet, sind in Schieflage geraten. Am Freitag wurde, wie berichtet, am Landesgericht Steyr das Insolvenzverfahren eröffnet.