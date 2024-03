Nach langem Hin und Her: Neubau für Pflegeheim Christkindl kann beginnen

Es war eine schwere Geburt, doch jetzt, im Frühjahr, nimmt der Neubau des Landespflege- und Betreuungszentrums (LPBZ) Christkindl endlich Fahrt auf: Das Projekt ist mit 21 Millionen Euro veranschlagt, aktuell wird an der Baubewilligung und an der Ausschreibung gearbeitet. Nächste Woche fallen die Beschlüsse zunächst in der Landesregierung, anschließend im Landtag.