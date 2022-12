Hinter den Kulissen wird eifrig an der Zukunft des SK BMD Vorwärts Steyr gearbeitet. Während demnächst an der Volksstraße die Umbauarbeiten am Stadion beginnen sollen, muss der neuformierte Vorstand ein doch beträchtliches Budgetloch schließen. Aber nicht nur wirtschaftlich wartet viel Arbeit, denn auch sportlich verlief die Herbstsaison alles andere als reibungslos: Die Rot-Weißen überwintern auf einem Abstiegsplatz.