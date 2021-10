Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene müssen jetzt ab Herbst in den Schulen des Mostviertler Musikschulverbandes nicht unbedingt mehr ein Instrument oder Gesang lernen. In einer Modellregion neben Wiener Neustadt werden an den Standorten St. Peter/Au, Aschbach, Stadt Haag, Behamberg-Ernsthofen-Haidershofen, Allhartsberg und Waidhofen neben Musik auch die anderen Kunstdisziplinen Malen, Zeichnen, Fotografie, Film, Design und Bildhauerei unterrichtet.