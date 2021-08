Gestern holte die Müllabfuhr in Aschach/Steyr die Kunststoffverpackungen und Plastikwegwerfflaschen, die die Bevölkerung in gelben Plastiksäcken vor den Gartenzäunen und Garagentoren bereitgestellt hat. An den Abfuhrtermin erinnert hat die Haushalte unter anderem die neue Gemeinde-App, die sich jeder auf sein Handy laden kann. Die Rollen mit den gelben Plastiksäcken kann sich jeder Bürger am Gemeindeamt abholen, womit auch die Gebührenverrechnung ganz einfach erfolgt.