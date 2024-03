"mraw delicious": Monica Popa verführt Steyrer mit ihren süßen Delikatessen

Einfach nur verführerisch ist, was Monica Popa in ihrem kleinen Laden an der Gleinkergasse 32 für ihre Kunden zaubert. Die 39-jährige gebürtige Rumänin hat hier unweit des Wieserfeldplatzes Anfang Februar einen Traum verwirklicht und ihre erste Rohpatisserie "mraw delicious" eröffnet. Seither versüßt sie mit ihren Kreationen einer wachsenden Zahl zufriedener Kunden das Leben.