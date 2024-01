Mollner Bohrungsgegner trugen den Naturschutz vorübergehend zu Grabe

Bei einem Trauermarsch zogen am Samstag 150 Mitstreiter der Bürgerinitiative gegen die Gasbohrungen in Molln über die Linzer Landstraße und bahrten den verblichenen "Naturschutz" in einem Sarg vor dem Landhaus auf. Leichenredner Otto Raich betrauerte für die Plattform "Pro Natur Steyrtal" nicht nur die "Zerstörung der Natur, sondern auch das Verschwinden des politischen Naturschutzes, der sich in Oberösterreich leider nicht mehr für die Natur einsetzt,