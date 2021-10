Molln hat wieder SP-Bürgermeister

Manche wichtige Namen in der Mollner Gemeindepolitik sind in der Chronik schon wieder verblasst. Fritz Reinisch (VP), der nach einem Schreibfehler am Gemeindeamt als vermeintlich Zweiter irrtümlich in die Stichwahl gelangte und dort dann den SP-Kandidaten Manfred Hofbauer besiegte, hat zweieinhalb Monate vor der Gemeinderatswahl den Hut genommen. Durch den Lapsus der Wahlbehörde schaute der damalige Spitzenkandidat der Bürgerliste "BIM", Andreas Rußmann, durch die Finger.