"Missbrauch": Pfarren distanzieren sich von FP-Vize Helmut Zöttl und RTV

Rund 80 Steyrer nahmen am Lichtmesstag, Donnerstag, 2. Februar, am "Walk for Peace" trotz heftigen Schneefalls teil. Die vier Pfarren St. Anna, St. Michael, Resthof und Tabor wollten mit Lichtern gemeinsam ein Zeichen setzen. In einer Zeit, in der der fürchterliche Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine Europa erschüttert, sollten so Friedensbrücken gebaut werden.