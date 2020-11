Milot bleibt Chefcoach: Macht Spaß, mit diesem Team zu arbeiten

An der Volksstraße herrschte Sonntag nach dem Derby gegen Blau Weiß Linz gute Stimmung. Beim 1:1 gegen die favorisierten Linzer zeigten die Rot-Weißen eine gute Leistung, die am Ende fast zum Sieg gereicht hätte. Kurz darauf erfuhr die Mannschaft, dass Interimstrainer Milot, seit Jahren im Trainerteam des SKV hoch geschätzt, bis auf weiteres der Chef an der Seitenlinie bleibt. Die Steyrer Zeitung erreichte ihn am Nachmittag telefonisch.

Steyrer Zeitung: Herr Milot, Gratulation zum Punktgewinn! Die Mannschaft gefiel dieses Mal auch offensiv. Wie haben Sie sie eingestellt?

Danke! Wir haben für das Spiel das System geändert, was sehr gut funktioniert hat. Die Mannschaft fühlte sich im Spiel mit der Dreierkette wohl. Und wir hatten mit Bernhard Staudinger einen überragenden Rückhalt, der gleich zwei Elfmeter pariert hat. Auch wenn wir am Ende noch zwei dicke Chancen auf den Sieg liegen gelassen haben, können wir mit dem Punkt sehr gut leben.

Steyrer Zeitung: Überraschend kam nun auch die Ansage, dass Sie vorerst Cheftrainer bleiben. Wie kam das zustande?

Das hat sich während der letzten Wochen so entwickelt. Wir haben mit Markus Eitl, der bisher die 1b-Mannschaft betreute und eine große Bereicherung ist, Athletik-Trainer Markus Rammer und Tormanntrainer Markus Bogenreiter ein sehr gutes Team. Wir haben uns gut gefunden und auch einen sehr guten Draht zur Mannschaft gefunden. Die Mannschaft sieht das auch so und zieht voll mit. Wir haben jetzt mit dem Vorstand vereinbart, dass wir die vier Spiele bis zur Winterpause so weitermachen. Dann werden wir die Situation gemeinsam wieder evaluieren.

Steyrer Zeitung: Es hieß zunächst, Sie wollen gar nicht längerfristig Chefcoach sein. Wie kam es nun zu diesem Sinneswandel?

Das hat sich auch über die letzten vier Spiele so ergeben. Ich musste das vor allem auch mit meiner Familie besprechen. Und dann habe ich gesehen, wie gut wir als Team zusammenarbeiten und wie gut die Mannschaft mitzieht. Die Mannschaft ist sehr fokussiert und nimmt die Sachen gut auf. Wir wollen jetzt diesen ‚Spirit‘ bis zur Winterpause mitnehmen.

Steyrer Zeitung: Was haben Sie seit der Demission von Wilhelm Wahlmüller geändert?

Wir haben in den letzten vier Spielen einige Spielsysteme versucht, wobei die Mannschaft dabei immer involviert war. Die Mannschaft glaubt an sich. Es kommt offensiv wieder mehr und wir kreieren mehr Chancen. Das liegt auch daran, dass wir für Spieler neue Positionen geschaffen haben. Bojan Mustecic durfte zum Beispiel heute zentral auf der 10er-Position spielen und hat eine richtig starke Leistung gebracht.

Steyrer Zeitung: Was ist bis zur Winterpause noch drinnen? Sie haben jetzt vier Remis in Serie erreicht. Wann folgt der erste Sieg?

Jetzt wartet einmal die Länderspielpause, in der wir intensiv weiterarbeiten werden und dann folgen noch vier Spiele. Einzelne Teile der Mannschaft funktionieren richtig gut. Bei anderen arbeiten wir an Lösungen. Fakt ist, dass sich die Mannschaft wieder ihrer Stärken bewusst ist. Es ist eine richtig geile Truppe, mit der es Spaß macht zu arbeiten.