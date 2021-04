Miglars würziger WortWechsel

Liebeskugeln, was sonst?

Sie kennen Sie? Diese reizvollen, kugelrunden Dinger, die sich Frau beherzt hineinschieben kann, die weiblichem Genuss dienen? Um zu wissen, wovon ich spreche, lassen Sie mich einfach eine kurze Beschreibung abliefern, damit auch Sie an meiner Freude teilhaben können.

Wie das Wort „Liebeskugeln“ bereits verrät, sind die Dinger kugelrund, was wunderbar ist, denn Ecken und Kanten kommen bei mir nicht gut an.

„Ach, Liebeskugeln!“ Hören Sie mein Seufzen?

Ich mag sie in allen Farben und Varianten. Ich mag dieses wunderbare Gefühl. Schon, wenn ich sie aus der Packung nehme, ihnen einen scharfen Blick zuwerfe, sie endlich in meinen Händen halten darf, kennt meine Begeisterung kaum Grenzen. Außerdem bin ich, was Liebeskugeln betrifft, überaus großzügig: Es geht mir nicht um Optik, denn ich schätze innere Werte. Diesbezüglich ist mir auch gleichgültig, ob es sich um die goldene Ausführung handelt, wie beispielsweise jene mit dem Aufdruck Mozartkugeln. Wobei ich, zugegeben, einen kleinen Wehrmutstropfen zu verdauen habe, denn ich bin keine Freundin von Marzipan. Was mich dennoch an den Kugeln des Herrn Mozart tröstet? Es ist diese wunderbare Mischung. Diese nahezu perfekten Formation aus Schokolade, Pistazien und Nougat. Dafür nehme ich sogar Marzipan in Kauf.

Astrid Miglar aus Reichraming (privat)

Was ich im Kugelbereich noch mag?

Es sind die harmlos daherkommenden Rumkugerl. Meine Neigung, den umhüllenden Schokoguss abzulutschen, ist berüchtigt. Erst wenn ich an die Zuckerhülle gerate, beiße ich zart hinein, genieße einen halben Milliliter Rum, der gerne reichlicher ausfallen könnte. Es geht mir allerdings ausschließlich darum, einem drohenden Flüssigkeitsverlust vorzubeugen, und um Desinfektion! Desinfektion ist heutzutage das Um und Auf.

Woran denke ich noch beim Thema Liebeskugeln? Ich denke an die Schweiz, an die Eidgenoss:innen und deren Schokoladensorten. Auch dort werden kugelrunde Pralinen hergestellt. Doch nun geschieht etwas, womit Sie nicht gerechnet haben. Jetzt tritt mein gut unter Schokostreuseln verbuddelter Patriotismus zu Tage. Ich mag sie nicht! Korrektur: Ich mag die Schweizer:innen schon, aber deren kugelige Schokolade ist geschmacklich nicht mein Ding. Wohingegen ich eine intensive Leidenschaft für Zotter-Pralinen hege. Wenn es sein müsste, würde ich dafür in die Steiermark pilgern. Auf Knien. Schmerzhaft gut ist, dass Zotter Postversand anbietet. Noch besser bin ich in der Apotheke Losenstein aufgehoben. Dort verkaufen sie – neben Medikamenten – auch diese spezielle Art von Drogen. Außerdem verfügen diese pralinengroßen Häppchen über einen unschlagbaren Vorteil. Während ich mir appetitliche Kügelchen im Mund zergehen lasse (Globuli!!!), kann ich nebenbei telefonieren. Wie ein Hamster schiebe ich sie in meine Backen. Um meinen Vitaminhaushalt zu unterstützen, bevorzuge ich unterschiedlich gefüllte Varianten: Marille, Erdbeere, Birne, Weichsel, Johannisbeere, Zitrone, Joghurt.

Aber zurück zu den ursprünglich erwähnten Liebeskugeln, die so gar nichts mit Schokolade gemein haben. Anlässlich meines letzten Besuches bei meiner Frauenärztin, hörte ich, dass Liebeskugeln wunderbar dazu geeignet sind, den weiblichen Beckenboden zu trainieren.

„Und was meinen Sie zu Schokolade“, fragte ich?

„Ja, Schokolade geht auch immer, allerdings weniger gut für den Beckenboden, besser zur oralen Einnahme.“

Mit schokoladigen Grüßen, Astrid (die um keine Frage verlegen ist, außer, wenn sie darum verlegen ist)