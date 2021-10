STEYR. Schon vor Jahren hat man in der Steyrer HTL damit begonnen, im Unterricht Messgeräte zu bauen, die anzeigen, wann es an der Zeit wäre, die Fenster zu öffnen und das Klassenzimmer zu lüften. "Immer wenn der Gehalt an Kohlendioxid in der verbrauchten Luft zu hoch wurde, gaben diese Geräte ein Alarmsignal ab", erklärt HTL-Direktor Franz Reithuber.