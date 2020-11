Für die SP ist es taktisch leicht durchschaubares Störfeuer, das am Tag nach der Vorstellung ihrer Kandidatenliste für die Gemeinderatswahl gezündet wurde. In einer gemeinsamen Presseaussendung haben Vizebürgermeister Helmut Zöttl (FP) und Stadtrat Gunter Mayrhofer (VP) "parteipolitische Besetzungen am Magistrat" angeprangert, weil der Parteisekretär der SP, Georg Stimeder, "ohne öffentliche Ausschreibung" auf einen Magistratsposten befördert wurde.