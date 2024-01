Die blau-gelbe VP ist die prägende Kraft in der Bundespartei, und in der nö. Volkspartei ist wiederum das Mostviertel ein Schwergewicht. Einem Großaufgebot kam der traditionelle Neujahrsempfang der VP der Bezirke Amstetten, Melk und Scheibbs demnach am Mittwochabend in der Amstettner Johann-Pölz-Halle gleich.