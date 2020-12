"Lieder für die Seele": So verblasst Erinnerung nie

BEHAMBERG. "Jeder Mensch ist einzigartig, so soll auch jeder Abschied sein", sagt Veronika Zöttl. Mit viel Einfühlungsvermögen und musikalischer Vielfalt schrieb sie neue Lieder zum Trost, für Begräbnisse und Gedenkfeiern. Diese sind neben bekannten Titeln auf der neuen CD der Geschwister Reitzenberger – zum Trio gehören neben Zöttl noch ihre Schwestern Gerti Kampenhuber und Brigitte Schwödiauer – zu hören.

Das Lied "Warum, mein Kind, musstest du gehen?" entstand aus tiefstem Herzen und hat in der Familie Reitzenberger eine wichtige Bedeutung. Es ist Stefan, dem Sohn und Neffen des Schwestern-Trios, gewidmet, der an seinem neunten Geburtstag den Kampf gegen den Krebs verloren hat. Es soll auch ein "Trostlied" für andere Eltern sein. Auch "Abschied von der Muatta" spiegelt die Empfindungen der drei Schwestern wieder. Vor allem aber sollen die Lieder trauernden Menschen in ihrer herausfordernden Lebenssituation Kraft und Zuversicht schenken.

Erhältlich ist die CD bei den Raiffeisenbankstellen Kleinraming und Behamberg, bei Blumen Edith im Hey Steyr, am Wachtberg, in Haag bei Veronika Zöttl (0660/4020239) sowie bei Ritt Sound.

