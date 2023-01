Der Brauch will es, dass für den Valentinstag (am 14. Februar) immer ein Mitbringsel für Besucher der Stadt aufgelegt wird. Apfel-Frizzante, Stadthonig oder ein "Sugo Amore" gibt es noch immer in den Regalen bei den Souvenirs, sie haben sich seit der Markteinführung in den Vorjahren bei der Kundschaft bewährt.