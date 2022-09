Bis zuletzt führte Theater-am-Fluss-Mitbegründer Herbert Walzl Regie und setzte seinen markanten Wuschelkopf durch. "Ich wünsche mir, dass es einmal einen Schnalzer macht und es zu Ende ist", hatte der leidenschaftliche Theatermann in der für ihn typischen Art und Weise einmal gegenüber Kollegen geäußert. Viel zu früh und ganz plötzlich ist am vergangenen Wochenende genau dieses Ende gekommen. Walzl wurde am vergangenen Samstag tot in seiner Wohnung gefunden. Der gebürtige Steirer (12.