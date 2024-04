Laute Güterzüge in der Nacht: Weiter kein Lärmschutz für die Neuschönau

Am 15. August 1868 dampfte erstmals ein Zug auf der neuen "Kronprinz-Rudolf-Bahn" bis nach Steyr, im Jahr darauf führte die Strecke bereits bis nach Weyer. Heute leiden die Menschen entlang der Strecke durch die Neuschönau in Richtung Garsten jedoch unter dem Lärm, der von Zügen und der später unmittelbar vor ihren Fenstern errichteten neuen B115 Eisenstraße ausgeht. Es sei vor allem die wachsende Anzahl an Güterzügen während der Nacht, die ihnen den Schlaf raube, betonen Anrainer.