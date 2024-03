Laut Handelsanalyse taumelt Steyr längst im Krisenmodus

Jene Zahlen, die am Dienstag von der Beratungsgesellschaft Standort+Markt in Zusammenarbeit mit dem Handelsverband – wie gestern berichtet – präsentiert wurden, sind für die Stadt Steyr ernüchternd bis erschreckend. Von den 40 österreichweit analysierten Einkaufsstraßen und Städten liegt Steyr mit einer Leerstandsquote von 11,6 Prozent am Ende der Skala. Er kenne diese Studie zwar nicht im Detail, sagt Steyrs Bürgermeister Markus Vogl (SP), aber "sie deckt sich mit unseren Zahlen.