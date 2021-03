Bei einem Familienfest vor zwanzig Jahren war das Buffet schon leergeräumt, aber die Gäste hatten noch Hunger. Der 21-jährige holländische Student Jitse Groen fand in seiner Not aber nur eine Restaurantliste in Amsterdam, worauf er die Idee einer Onlineplattform hatte, die alle Lieferdienste bündelte. Das ist die Entstehungsgeschichte des Mutterkonzernes des Essenszustellers "Lieferando.at".