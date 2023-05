Knochenjob mit viel Handarbeit: Für Rogl ist Weinbau jedoch Leidenschaft

Durch Armin Rogls Haare bläst böig-frischer Ostwind und zerfranst genüsslich dessen Frisur. "Der weht hier sehr häufig, eigentlich fast immer. Aber das ist gut für den Wein", sagt der Winzer und blickt zufrieden über seinen zwei Hektar großen Weinberg. Wir sind auf Besuch in der "Schmiedlus", so der Name von Rogls Weingarten in der Bad Haller Ortschaft Großmengersdorf.