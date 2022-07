Klimaschutz und Industriestandort: Steyr will zur Vorzeigeregion werden

"So macht die Arbeit Spaß. Ich denke, dass Steyr auf einem guten Weg ist." So lautet die Bilanz von Umweltstadträtin Katrin Auer (SP) nach einem "Runden Tisch" zum Hauptthema "Klimaneutralität" im Steyrer Technologiezentrum TIC am vergangenen Freitag. An der Diskussionsrunde hatten sich Industrie, Stadt Steyr, Klimabündnis OÖ und Klimafokus Steyr beteiligt.