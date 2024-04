Paukenschlag in Österreichs kleinster Bezirkshauptstadt: Am Freitag wurde von allen Gemeinderäten von VP, FP und Grünen gemeinsam ein Misstrauensantrag gegen die Kirchdorfer Bürgermeisterin Vera Pramberger (SP) eingebracht. Nun muss sich der Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung am 30. April mit dem Thema befassen.