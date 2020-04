Schon alleine aus Selbstschutz müssen Ärzte, Sanitäter, Ersthelfer ein klein wenig abgebrühter sein, als so manch anderer. Bei Journalisten ist es nicht viel anders. Nicht alles lässt man ganz nahe an sich heran, in sich hinein. Zwei junge Menschen, eine 15-Jährige und ein 20-Jähriger, sind heute gegen vier Uhr morgens bei einem schrecklichen Verkehrsunfall in Adlwang gestorben. Es war die erste Nachricht, die ich morgens auf meinem Handy gesehen habe. Fragen, warum sie um diese Zeit im Auto