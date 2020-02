Wer gestern Dino Karger auf dem Handy anrief, geriet an die Tonbandansage des "Freibades Ternberg", dass der Wirt gerade mit den Badegästen beschäftigt sei. Das Buffet des Freibades in der Gemeinde betreibt der Hansdampf in allen Gassen und Ersatzgemeinderat der Ternberger VP nämlich auch. Bekannt ist der 35-Jährige vielen Nachtschwärmern als Herr der Disconächte, als er mit seinem Bruder gemeinsam das "Monte" in Ternberg führte.