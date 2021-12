Kein Geschäft mehr: Gaflenz versorgt sich künftig selbst

Am 30. November verabschiedete sich mit Regina Atzenhofer die letzte Lebensmittel-Einzelhändlerin in Gaflenz in die Pension. Seither gibt es im Ort nur noch in Irene Hirtenlehners Bäckerei die allernötigsten Grundnahrungsmittel wie Brot, Milch oder Nudeln. Für einen Großeinkauf müssen die Bürger der rund 1900 Einwohner und zum Ennstal zählenden Marktgemeinde nach Weyer oder Waidhofen pendeln.