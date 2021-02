Kann Steyr auf 764.064 Euro verzichten?

1997 wurde der Stadtsenat schon einmal verkleinert, damals von neun auf acht Mitglieder. Danach riss die Diskussion nicht ab, ob nicht auch einer der drei Vizebürgermeister entbehrlich sein könnte. Die Steyrer Stadtpolitik umschiffte dieses Thema meist elegant mit dem Verweis aufs Land, das diese Größe vorgebe.

Die Diskussion kehrt nun wie ein Bumerang zurück. Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) verlautbarte gestern, dass für die Landeshauptstadt sechs Stadtsenatsmitglieder plus Bürgermeister ausreichend seien. Umgehend verkündete der Welser Stadtchef Andreas Rabl (FP), dass auch er sich den Verzicht auf einen Vizebürgermeister vorstellen könne.

Im um mehr als ein Drittel kleineren Steyr ziert man sich allerdings. Er könnte zwar auch mit einer kleineren Stadtregierung leben, sagt Vizebürgermeister Markus Vogl, den die SP im September ins Rennen um das Bürgermeisteramt schicken wird, aber: "Derzeit haben wir eine breite Einbindung vieler Parteien im Stadtsenat. Daher muss jeder Verantwortung tragen und sich laufend beweisen." Stadtvize Helmut Zöttl (FP) ist ebenfalls nicht für eine Verkleinerung: "Nach oben hin wird der Politapparat, etwa im EU-Parlament, immer mehr ausgebaut, und dort, wo man nahe am Bürger ist, soll gespart werden."

Für eine Verkleinerung ist VP-Spitzenkandidatin Judith Ringer: "Warum nicht? Und Bürgerkontakt ist online einfacher denn je."

Es sei mehr eine Frage der Personen, nicht der Größe des Gremiums, sagt Grünen-Spitzenkandidatin Ruth Pohlhammer, während Neos-Gemeinderat Pit Freisais der Idee einiges abgewinnen kann: "Das haben wir schon einmal gefordert. Aber es geht um viel Geld, darum wollen manche Parteien nicht." Aktuell kassiert ein Steyrer Vizebürgermeister 115 Prozent des Gehalts eines Nationalratsabgeordneten. Pro Monat sind das 10.612 Euro brutto. Hochgerechnet auf die Legislaturperiode summiert sich das auf 764.064 Euro, die sich Steyr sparen würde.

Ein Vergleich zur Anzahl der Köpfe: In Graz, Villach oder Leoben zählt der Stadtsenat sieben Mitglieder, in Salzburg gar nur fünf. In Bregenz hingegen zehn.

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at