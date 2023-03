Käsefabrik wird zu Drahtfabrik für die E-Mobilität: HPW baut Werk in Garsten

Seit Ende März des Vorjahres wird in der Berglandmilch-Molkerei Garsten kein Käse mehr produziert. Seit damals stand das 30.000 Quadratmeter große Areal, auf dem 60 Jahre lang Milchprodukte erzeugt wurden, zum Verkauf. Einen Großteil davon hat sich nun eine Gruppe von Garstner Unternehmern rund um den CCE-Geschäftsführer Martin Dürnberger, Architekt Michael Obermair sowie dem Unternehmer Ernest Schulz gesichert. Sie wollen hier den „Green Campus Garsten“ für Unternehmen aus dem Sektor erneuerbare Energien und grüne Start-Ups etablieren.

Einen wesentlichen Partner für dieses Konzept haben sie bereits gefunden: Die HPW Metallwerk GmbH hat einen 11.000 Quadratmeter großen Teilbereich inklusive des bestehenden Molkerei-Hauptgebäudes erworben. Der Linzer Spezialist für Hochleistungskupferdrähte für die Industrie hat von namhaften, global agierenden Automobilherstellern aus der Region großvolumige Aufträge im Bereich Elektromobilität erhalten. Am „Green Campus“ in Garsten sollen ab Mitte 2024 PAI-lackisolierte Kupferflachdrähte hergestellt werden.

In den kommenden Monaten werden die Gebäude umgebaut und modernste Produktionsanlagen installiert, um die anhaltend hohe Nachfrage für die E-Mobilität bedienen zu können. Das neue Werk ermöglicht eine Verdoppelung gegenüber den aktuellen Kapazitäten. Derzeit produziert HPW in den beiden bestehenden Produktionswerken in Linz und Leonding.

„Das zusätzliche Werk Garsten bedeutet einen weiteren Meilenstein in der Wachstumsgeschichte von HPW“, sagt der in St. Ulrich und Steyr aufgewachsene CEO Ewald Koppensteiner: „Damit tragen wir der hohen und ständig steigenden Nachfrage nach Hochleistungsdrähten für Elektromobilität Rechnung und leisten einen wichtigen Beitrag zur globalen Energiewende.“ Der neue Produktionsstandort entstehe in einem der wichtigsten Zentren der europäischen Automobilindustrie mit besonderem Fokus auf elektrischen Antriebstechnologien. Das verkürze Lieferketten und eröffne weitere Absatzmöglichkeiten.

Am neuen Standort in Garsten entstehen im Endausbau rund 60 zusätzliche Arbeitsplätze. Das Investitionsvolumen beläuft sich insgesamt auf rund 45 Millionen Euro. Die Finanzierung ist bereits gesichert. Mit den isolierten Kupfer-Hochleistungsdrähten von HPW können der Wirkungsgrad und damit die Effizienz von Elektromotoren in E-Fahrzeugen deutlich gesteigert sowie Schnellladekapazitäten erheblich verbessert werden.

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner