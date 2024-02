Jüngste Bezirksbäuerin Österreichs in Steyr gewählt

Bei der geheimen, außerordentlichen Wahl in der Bezirksversammlung der Ortsbäuerinnen und ihrer Stellvertreterinnen am 12. Februar im Haus der Dorfgemeinschaft in Maria Neustift wurde Ganglbauer einstimmig gewählt. Da auch die bisherigen Stellvertreterinnen Hildegard Höretzauer aus Großraming und Monika Nowak aus Steyr ihre Funktion zurücklegten, wurden zudem zwei von drei neu zu wählenden Stellvertreterinnen gekürt. Das Votum für Veronika Ploner (42) aus Wolfern und Elisabeth Stubauer (40) aus