Jazzfestival Steyr: Vier Mal verschoben, jetzt im April oder Mai

"Es ist schwierig, etwas über Veranstaltungen zu berichten, wenn es nichts zu berichten gibt."

Es klingt ein wenig nach Galgenhumor, was Peter Guschelbauer als Veranstalter von Konzerten und Festivals damit meint, aber es ist seit Monaten seine Realität. Planen, organisieren, verschieben: Das ist nicht unbedingt aufbauend. Im Moment hofft der in Hagenberg lebende Veranstalter, Studiobesitzer und Musiker halt wieder einmal auf Lockerungen in der Corona-Pandemie.

Das nährt auch die Hoffnung, dass der zweite Teil des Jazzfestivals Steyr im April bzw. Mai dieses Jahres über die Bühne gehen kann. Damit würde der für 2020 geplante und dann aufgrund der Corona-Maßnahmen insgesamt vier Mal verschobene zweite Teil des Festivals endlich auch in Steyr gespielt.

Wie geplant würde Prim mit dem vom "Falter" zur Entdeckung des Jahres erklärten Saxophonisten Swantje im Trio spielen. Ob es auch wirklich dazu kommen wird, lässt sich derzeit noch nicht abschätzen. "Ich möchte es auf jeden Fall", sagt Guschelbauer. Aber gewollt hat er in den vergangenen Monaten schon vieles.

Einen Plan hat er jedenfalls auch für das "echte" Jazzfestival Steyr 2021. Das soll nicht erst 2022, sondern auch noch heuer stattfinden. Geplant wäre einmal der Zeitraum von 18. bis 24. Oktober.

Steyr ist nicht die einzige "kulturelle Baustelle", auf der Guschelbauer aktiv ist. Mit der gemeinsam mit Stefan Brunnhofer initiierten Serie von Jazzkonzerten im Kunsthaus Hafenstraße in Linz wird jetzt am 4. März ein neuerlicher Versuch gewagt, das fünfte Jubiläum zu feiern.

Ob die Arbeiterkammer in Linz ihre Tore wieder öffnen wird, lässt sich für Guschelbauer nicht abschätzen. "Ich hoffe, dass im März wieder gestartet werden kann, mit Katie Kern hätten wir ein gutes Programm im Angebot." Und auch an seinem Wohnort Hagenberg hofft Guschelbauer darauf, dass die Konzerte am 17. März wieder anlaufen können. Gebucht wäre Paul McCandless.

Aber das alles ist halt nur ein Plan, von dem man nicht weiß, ob er sich auch realisieren lässt. Bei so viel Unberechenbarkeit im Veranstaltungsbereich ist der "Studio-Mensch" Guschelbauer "durchaus zufrieden". "Auch wenn viele Musiker im Moment nicht über die Grenzen können, sind wir fleißig am Werken." Die Digitalisierung ist da ein Segen. "Meine großartige Prager Pianistin Kristina Barta zum Beispiel nimmt in Prag auf, sie schickt uns die Daten, und wir mischen in Hagenberg fertig und veröffentlichen dann."

Artikel von Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz r.gruber@nachrichten.at