Qualität war für Ingrid Lindlbauer immer wichtig. Vor drei Jahren war es noch jene der Blutkonserven, die sie als biomedizinische Analytikerin in einem Labor in Linz kontrollierte. Nun sind es die Speisen und Getränke auf der Hofalm, die ihrem Qualitätsanspruch gerecht werden müssen. Gemeinsam mit ihrem Mann Gabriel Povacz wird sie die Hütte an der Westseite des Großen Pyhrgas am 7. Mai aus dem Winterschlaf wecken. Mit viel Herz und Mut, aber auch mit genügend Erfahrung.