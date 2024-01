In Steyr und Garsten versteht man nur Bahnhof

Der Bahnhof in Steyr ist zwar in die Jahre und heruntergekommen – aber immer noch besser als der teure Umbau in Garsten.

Das Beste am Ist-Zustand der Bahnhöfe in Steyr und Garsten ist die dreiminütige Zugfahrt dazwischen. Die Steyrer Zeitung hat sich den alten Bahnhof Steyr und die neue Bahnstation in Garsten genau angesehen. Die positiven Punkte lassen sich im Railjet-Tempo abhandeln: Der Zug fuhr pünktlich um 9.12 Uhr in Steyr ab. Der Aufzug am Bahnhof Steyr zu den Bussen und Parkplätzen hat wider Erwarten funktioniert. Der Zugbegleiter war sehr freundlich.