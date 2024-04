In Gleink entsteht die modernste Sportanlage Steyrs

Spiel, Satz und Sieg, heißt es in wenigen Tagen wieder auf der neuen Tennisanlage des Union Tennisclubs Steyr. In den vergangenen Wochen und Monaten verwandelten sich die 50 Jahre alten Sandplätze in eine Großbaustelle, die Außenanlage erhielt ein völlig neues Gesicht. "Unser Anspruch lautet hier in Gleink, die modernste Sportanlage von Steyr zu schaffen", sagt UTC-Obmann Christian Theiss. Rund eine halbe Million Euro und vor allem sehr viel Eigenleistung werden dafür investiert.