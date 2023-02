In Ernsthofen treibt es der Karneval auf höchstem Niveau

Mit dem Humor ist es ja so eine Sache. Wenn Trommelwirbel oder Fanfaren den nächsten Schenkelklopfer ankündigen, drehen sich die Gäste vor manch einer Faschingsbühne schon mal peinlich berührt zur Seite. Beim Karneval in Ernst-, verzeihen Sie, natürlich Lustighofen ist das anders. Hier sitzt vom ersten Augenblick an jede Pointe. Die wirklich närrische Truppe rund um Karnevalspräsident Alfred Eglseer zündet bei der 16. Auflage ihrer Faschingssitzungen ein Feuerwerk, an das weit und breit niemand