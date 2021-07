Nichts tun. Nur in der Hängematte liegen, auf die Baumwipfel schauen, mit den Augen den am Himmel vorbeiziehenden Wolken folgen und mit den Ohren dem Gebrumme der Hummeln lauschen. Die Waldesruhe können Besucher jetzt in einem 107 Hektar großen Forst im Hallerwald in Adlwang finden. Der Rundweg mit unzähligen Erlebnispunkten, an denen die Wanderer die Natur stehend, sitzend und liegend erleben können, wurde nun als ein fast zur Gänze von der EU gefördertes Leader-Projekt eröffnet.