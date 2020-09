Die Valotta-Brüder wuchsen als Halbwaisen auf und wurden alte Männer. Nie wieder werde er "einen Österreicher umarmen können", schwor sich Stefano und lag dann Jahrzehnte später Karl Ramsmaier, an der Brücke am Zusammenfluss der Enns und Steyr mit den Tränen kämpfend, an der Brust.