"Ich dachte mir, Walter ist mit seiner Familie nach Polen gezogen"

Am Mittwochabend wurden im Stadtgebiet die ersten elf "Stolpersteine" verlegt. Als weltweites Projekt gegen das Vergessen sollen die "Stolpersteine" an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern. Rund 150 Teilnehmer waren der Einladung der Initiative "Stolpersteine für Steyr" gefolgt und schafften einen würdevollen Rahmen. Die ersten Steine wurden in der Enge Gasse in Erinnerung an Familie Garde in das bestehende Kopfsteinpflaster integriert.