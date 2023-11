Hitlergruß nach 4:0 gegen Vorwärts: Bedingte Haftstrafe für Blau-Weiß-Fan

Der 24. Februar dieses Jahres war ein in mehrfacher Hinsicht grauslicher Tag. Es war kalt und schüttete in Strömen. Der SK Vorwärts kassierte eine 0:4-Klatsche von Fußball-Erzrivalen Blau-Weiß Linz, was letztlich ein Mosaiksteinchen für den Abstieg der Rot-Weißen war. Randalierende Fans der Linzer machten aus dem Gäste-WC Klein-Porzellan. Und Timo Peter B., Urgestein der blau-weißen Fanszene, fiel nach dem Spiel in Steyr aus der Rolle.