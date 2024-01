Hinterstoder: Gericht hob auch die Baubewilligung auf

Viel Staub haben aktuelle Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes (VfGH) rund um einen bereits in Bau befindlichen Campingplatz nahe dem Schiederweiher kurz vor Weihnachten aufgewirbelt: Wie berichtet, wurde einerseits die Widmung für das Grundstück bei der Polsterlucke aufgehoben. In einem zweiten Spruch haben die Verfassungsrichter zudem in rechtslogischer Konsequenz mit Datum 6.