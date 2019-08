Hilfsprojekt: Im griechischen Dorf gedeiht bestes Bio-Gemüse aus Steyr

Bewohner? Nein, die findet man in Neraidovrisi kaum noch. Die meisten von ihnen haben das kleine griechische Dorf längst verlassen oder sind gestorben. Von den Häusern, die sie einst bewohnt haben, sind nur noch Ruinen übrig.

Dass es hier dennoch Leben gibt und auf einem kleinen Anwesen Tomaten, Paprika, Gurken und mehr gedeihen, ist Garyfalia Stavraki und Vangelis Mantzios zu danken – und der tatkräftigen Hilfe aus der Region Steyr.

Das bescheidene Steinhaus, das das griechische Paar zusammen mit seinem behinderten Sohn Apostolis bewohnt, wurde mit Spendengeld erbaut, das der Neuzeuger Griechenland-Fan Jorgos Trompeter gesammelt hat. 8000 Euro haben gereicht dafür. Das ehemalige Haus war nach einem elektrischen Kurzschluss abgebrannt.

Und auch das Gemüse stammt zu einem überwiegenden Teil aus Steyr. "Ich habe Saatgut geschenkt bekommen, alte Sorten großteils, das habe ich mit nach Griechenland genommen", erklärt Trompeter. Was ihn besonders fasziniert, ist die Tatsache, wie es der griechischen Familie gelingt, auf dem kargen Boden beste Produkte zu erwirtschaften. "Und das ist natürlich alles bio."

Auch die Spender profitieren

Ein weiteres Mal will Trompeter der Familie Stavraki-Mantzios noch unter die Arme greifen. Das Geld für die 200 Olivenbäume, die sie pflanzen wollte, ist nämlich fürs Notdach über dem abgebrannten Haus draufgegangen.

Die Idee des Neuzeugers ist ebenso simpel wie effektiv: Er bittet hilfsbereite Menschen darum, Patenschaften für die Olivenbäume zu übernehmen. Die Patenschaft für einen Baum beträgt 10 Euro. "Jeder Pate erhält, sobald sein Baum Früchte trägt, einen Liter bestes Olivenöl dafür. Ab 2025 sollte das so weit sein." Günstigstenfalls sollten die 200 Bäume heuer im November gepflanzt werden. Das Grundstück dafür ist vorhanden.

Trompeter ist über Vermittlung einer lokalen griechischen Hilfsorganisation auf die bedürftige Familie in Neraidovrisi gestoßen. Stavraki und Mantzios waren von Athen in das verlassene Dorf gezogen, um ihrem Sohn ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. Apostolis leidet an Autismus, darüber hinaus ist er geistig eingeschränkt. Bis zum Alter von 20 Jahren konnte er eine Betreuungseinrichtung samt Schule besuchen, die sich auf Gartenarbeit spezialisiert hat. Eine Betreuung über das 20. Lebensjahr hinaus ist in Griechenland aber nicht vorgesehen. Als Autist braucht Apostolis einen Raum, in den er sich zurückziehen kann. In der Bio-Landwirtschaft, die seine Eltern in Neraidovrisi aufgebaut haben, hilft er tatkräftig mit. Wäre die Familie in Athen geblieben, könnte er kaum das Haus verlassen.

Nicht zuletzt deswegen, weil ihr so massiv geholfen wurde, möchte sich die Familie Stavraki-Mantzios selbst sozial engagieren. Sie will bedürftige Kinder in ökologischem Landbau unterrichten und ihnen zeigen, wie man aus Naturprodukten Seifen und Kosmetika herstellt.

Jorgos Trompeter hat für sein Olivenbäumchen-Projekt ein Spendenkonto eingerichtet. Hier alle Daten: Spendenkonto Freunde der Nächstenhilfe, Verwendungszweck: Olivenbäumchen, IBAN: AT10 3456000002213544