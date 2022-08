Monatelang war Lisa-Maria Kellermayr Hass und Morddrohungen von Impfgegnern im Netz ausgesetzt gewesen. Am Freitag setzte die Allgemeinmedizinerin aus Seewalchen ihrem Leben auf tragische Art ein Ende. Doch was bedeutet dieses fürchterliche Ende für eine längst tief gespaltene Gesellschaft, was für Ärzte?