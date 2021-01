Nägel mit Köpfen will Bürgermeister Helmut Wallner (VP) heute in der Gemeinderatssitzung machen. Als Punkt 6 der Tagesordnung soll der Bebauungsplan für den neuen Campingplatz an der "Polsterlucke" unweit des Schiederweihers beschlossen werden. Der Ortschef ist trotz neuer Einwände von Grundnachbar Carl Herzog von Württemberg zuversichtlich. Das koste ihn nur einen Lacher, die Einsprüche gegen die Bauplatzbewilligung auf dem Areal der ehemaligen Peham-Villa seien zudem nicht berechtigt.