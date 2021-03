Der Konflikt rund um den auf dem Areal der abgebrannten Peham-Villa bei der Polsterlucke geplanten Luxus-Campingplatz geht in die nächste Runde. Der bereits 85-jährige Carl Herzog von Württemberg, Ehrenbürger der Gemeinde Hinterstoder, hat sich nun in einem offenen Brief an die Stodertaler gewandt.