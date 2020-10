Mehr als 800 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gab es in den vergangenen 14 Tagen laut Gesundheitsministerium in den fünf Bezirken der Region, in der passend zum bunten Herbst kurioserweise alle vier Corona-Ampelfarben aufleuchten (siehe Grafik). Die meisten Fälle pro 10.000 Einwohner verzeichneten in den vergangenen zwei Wochen die auf Orange ("hohes Risiko") gestellten Bezirke Steyr-Stadt (34,7) und Steyr-Land (32,3), gefolgt vom roten ("sehr hohes Risiko") Bezirk Amstetten (30,9). "Die Lage