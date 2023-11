Heißes Match in Windischgarsten um Heizwerk: Hotelier Horst Dilly gegen 80 seiner Nachbarn

Hoteleigentümer Horst Dilly möchte mit der geplanten 1,8-Megawatt-Anlage nahe dem hoteleigenen Fußballplatz künftig Gas ersetzen, Heiz- und Stromkosten reduzieren. Gegen das Vorhaben hat sich im Umkreis erheblicher Widerstand formiert. Mehr als 80 Anrainer haben sich zusammengetan, einen Anwalt engagiert und zum Teil massive Bedenken gegen das Projekt vorgebracht. Das mündete in einer emotionalen ganztägigen Bauverhandlung am 18. September. Ein Interessenausgleich schien damals in weiter Ferne.