Halbe Million für Sanierung: Wird Losensteiner Hallenbad zu Bezirksbad aufgewertet?

"Alleine können wir diese Sanierung nicht stemmen", sagt Leopold Arthofer. Der Losensteiner Bürgermeister spricht die Sanierung des seit Anfang Dezember gesperrten Hallenbades an. Ein Statikbüro hatte in einem Gutachten von Rissen im Leimbinder, Feuchtigkeitseintritt und Schäden in der Dachkonstruktion geschrieben. Aufgrund von "Gefahr in Verzug" wurde unverzüglich eine Sperre veranlasst.