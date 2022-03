"Haben es einfach verkackt. Das war Not gegen Elend"

So groß die Zuversicht im Lager des SK Vorwärts Steyr vor der Partie bei Schlusslicht Juniors OÖ gewesen ist, so bitter schmerzt nun diese vermeidbare 1:3-Niederlage (die OÖN berichteten) nach zuletzt sieben Spielen ohne Niederlage. Mit einem Sieg wären die Rot-Weißen aus der Abstiegszone auf Rang 13 vorgerückt, so aber sind sie nur noch einen Zähler vom Tabellenende entfernt.