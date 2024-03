Gute Nachrichten vom Wurbauer: Lift wird gewartet, Saison startet am 4. Mai

"Der Betrieb für das Jahr 2024 ist gesichert", so steht es in einer aktuellen Bürgerinformation der Marktgemeinde Windischgarsten. Darin wird vor allem den Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen (HIWU) und dem Tourismusverband Pyhrn-Priel für die Unterstützung gedankt und weiters bekanntgegeben, dass die Saison am Samstag, 4. Mai, startet.